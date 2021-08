Vintage e vinili, domenica 5 settembre mercatino del riuso a Spazio 4.0

“Vi avevamo promesso una domenica pomeriggio di inizio agosto all’ombra degli alberi del bosco urbano di Spazio4.0 – il Centro di Aggregazione Polivalente del Comune di Piacenza – da trascorrere con lentezza, cercando chicche d’autore tra i vinili o pezzi unici second hand, ascoltando musica dal vivo e gustando street food con gli amici. Ad agosto non è stato possibile per il maltempo, per cui ci riproviamo domenica 5 settembre, sempre all’ombra del boschetto, ma questa volta all’interno di una rassegna di eventi settembrini organizzata a Spazio4.0, ROUNDABOUT> Persone, musica e idee in movimento“.

Gli organizzatori di SpazioStore vintage e vinili, il mercatino del riuso nato nel 2016 a Spazio2 da un’idea di Officine Gutenberg e Cooperativa L’Arco insieme all’associazione giovanile Sputnik, confermano il ritorno del mercatino nella nostra città, con la sua decima edizione. La data da annotarsi è domenica 5 settembre dalle 18 alle 22, in cui si riproporrà la formula musica live, vintage e vinili, angolo bar e street food. A seguire, il mercatino si svolgerà ogni prima domenica del mese.

Per chi è interessato a iscriversi come espositore e a vendere o scambiare vinili, oggetti, accessori o abbigliamento che non utilizza più, ma che altri potrebbero far rivivere, è possibile compilare entro giovedì 2 settembre (a esaurimento posti) il form online al seguente link: https://forms.gle/oBKVfsU83gmDgpUB9 . In alternativa, si possono scaricare Regolamento e Modulo di iscrizione dal sito di Officine Gutenberg, inviando il documento di partecipazione via e-mail o consegnandolo direttamente a Spazio4.0 il lunedì o il venerdì dalle 18 alle 20, a partire dal primo settembre.

Per accedere al mercatino come espositori e come pubblico sarà richiesto il Green Pass. Per info: profili social di Spazio4.0: pagina Facebook Spazio4 Piacenza e account Instagram @spazio4piacenza.

La novità di questa edizione, come riportato dagli organizzatori, è che l’evento rientrerà in una più ampia rassegna: “Accanto a mercatini come SpazioStore e il Mercato della Terra dei Contadini Resistenti, troverete anche musica live, incontri con autori, laboratori e spettacoli teatrali in collaborazione con realtà e associazioni piacentine. Tenete d’occhio sito e social di Spazio4.0 per conoscere il programma”. Inoltre, il mercatino ospiterà i ragazzi e le ragazze della Ciclofficina Pignone: nell’attesa di aprire uno spazio dedicato proprio a Spazio4.0, il gruppo nato da Progetto Mappe propone un check up gratuito alle bici di tutti i cittadini interessati, continuando nell’impegno di diffusione dei valori di mobilità sostenibile, inclusione sociale e lotta allo spreco attraverso il riuso e il recupero di bici e dei suoi componenti.

A questo proposito, i ragazzi sono sempre alla ricerca di bici in disuso e suoi componenti inutilizzati per poterli, se in buono stato, adoperare per le riparazioni. (info qui: Instagram: https://instagram.com/ciclofficinapignone?utm_medium=copy_link – Facebook: https://www.facebook.com/Ciclofficina-Pignone-106203325039860/).