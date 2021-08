Scontro tra due vetture intorno alle 19 di martedì 24 agosto all’incrocio semaforico di Strada della Raffalda con via Pietro Cella. Coinvolte una BMW Serie 4 e un’Audi A3.

Rimasti contusi i due conducenti, che sono stati soccorsi dai sanitari della Croce Rossa di Piacenza e dal personale medico e infermieristico del 118. Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco.

Sul posto anche un’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza. Alla guida delle vetture due uomini, un 28enne e un 34enne.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

