Volley B2 femminile, Pallavolo Sangiorgio e Volley Academy nel girone G

Lombarde ed emiliane. Sono undici le avversarie del sodalizio piacentino nel prossimo campionato di B2, il terzo consecutivo della storia.

La Federvolley nel primo pomeriggio di mercoledì 11 agosto ha diramato i gironi della stagione 2021/2022 del campionato di B2. La Pallavolo Sangiorgio è stata inserita nel girone G (come la scorsa stagione) ed affronterà formazioni provenienti dalla Lombardia, la cremasca New Volley Ripalta e la lodigiana Marudo, e dall’Emilia, la piacentina Volley Academy Piacenza, la parmense Galaxy Collecchio, le reggiane Arbor e Rubierese e le modenesi San Damaso, Volley Academy Modena, Ass. Sport Corlo, Volley Stadium Mirandola.

Avversarie ‘vecchie’ e nuove per la squadra di coach Matteo Capra che così commenta gli abbinamenti: “Partiamo dal presupposto che rispettiamo tutti ma chiaramente non temiamo nessuno. Sembrano parole fatte ma è la realtà: i gironi sono tutti difficili e poi diventa importante l’obiettivo. Se dobbiamo vedere i lati positivi, abbiamo evitato due squadre che secondo me sono molto forti come Faenza e Piadena, per il resto sarà un girone equilibrato con alcune squadre che giocheranno per il vertice e altre che lotteranno per la salvezza dove si potrà vincere oppure perdere con tutti”.

La regular season inizierà il 16-17 ottobre, la sosta natalizia è in programma dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021, mentre quella pasquale è calendarizzata il 17 aprile. Saranno diciassette le promozioni complessive in B1, con la prima e la seconda classificata di ogni girone che approderanno ai play off. Quattro, invece, sono le retrocessioni per ogni raggruppamento. Capitolo play out: se tra l’ottava e la nona classificata vi sono 3 o più punti, la nona retrocede direttamente in B2; se il distacco non supera i due punti, si disputeranno i play out, con gare di andata e ritorno ed eventuale set di spareggio.

Le modalità play off saranno divulgate alla composizione dei calendari provvisori.

Girone G – New Volley Ripalta, Tomolpack Marudo, Galaxy Volley Collecchio, Pallavolo Sangiorgio, Volley Academy Piacenza, San Damaso, Volley Academy Modena, Ass. Sport Corlo, Volley Stadium Mirandola, Arbor Interclays Reggio Emilia, Rubierese Volley. (nota stampa Pallavolo San Giorgio)