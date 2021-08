Volley Serie B1 femminile, Conad Alsenese e Gossolengo nel girone D

Derby piacentino rinnovato con Gossolengo, poi tante novità. Sarà un cammino tutto da scoprire quello che attende la Conad Alsenese, formazione piacentina di volley di serie B1 femminile.

Mercoledì 11 agosto la Fipav ha reso noto la composizione dei gironi, con le gialloblù inserite nel girone D in compagnia anche di tre romagnole (Cesena, Forlì e Imola), le cremonesi Esperia e Ostiano, le pavesi Garlasco e Certosa Pavia, le reggiane Osgb Campagnola e Centro Volley Reggiano e le modenesi del Montale. La regular season inizierà il 16-17 ottobre, la sosta natalizia è in programma dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021, mentre quella pasquale è calendarizzata il 17 aprile. Sei le promozioni complessive in A2, con la prima e la seconda classificata di ogni girone che approderanno ai play off. Quattro, invece, sono le retrocessioni per ogni raggruppamento. Capitolo play out: se tra l’ottava e la nona classificata vi sono 3 o più punti, la nona retrocede direttamente in B2; se il distacco non supera i due punti, si disputeranno i play out, con gare di andata e ritorno ed eventuale set di spareggio.

“Si tratta – il commento del direttore sportivo della Conad Alsenese, Luca Baldrighi – di un girone importante caratterizzato da compagini attrezzate per far bene e realtà storiche che militano da anni nei piani alti della classifica di B1; altre ancora desiderose di confermare la categoria migliorando ulteriormente il percorso di crescita di questi anni. Sarà un campionato divertente, avvincente e stimolante. A prescindere dalle nostre avversarie che rispettiamo ma non temiamo, il principio cardine dal quale dobbiamo partire è la consapevolezza dei nostri mezzi. Non possiamo pensare che solamente l’aspetto tecnico ci permetterà di intraprendere un percorso all’altezza dei nostri desideri perché tutte le squadre avranno una controffensiva”. Quindi aggiunge. “Il salto di qualità lo si potrà fare nel momento in cui a livello mentale in ognuno di noi nascerà la voglia e la convinzione di cercare e trovare quell’essenza che ti permetterà di arrivare a essere un gruppo solido, granitico e coeso che rappresenta il valore aggiunto fuori e dentro al campo. Dobbiamo imparare fin dai primi istanti che ci troveremo al palazzetto che non c’è spazio per l’io, ma solo per il noi. La resilienza deve caratterizzare il nostro cammino. Saranno le ragazze a comunicarci i loro obiettivi (i nostri sono molto chiari nelle nostre menti) e noi saremo pronti a sostenerle fino alla fine”. (nota stampa Conad Alsenese)

Il girone D di serie B1 femminile:

Volley Club Cesena

Libertas Volley Forlì

Esperia Cremona

Csv-Ra.Ma. Ostiano

Volley 2001 Garlasco

Certosa Volley

Polisportiva Csi Clai Imola

Montale Pallavolo

Conad Alsenese

Gossolengo

Osgb Volley

Centro Volley Reggiano.