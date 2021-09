Scontro frontale a Rottofreno, in pieno centro abitato, lungo la via Emilia Pavese. È successo intorno all’1 e 30 di venerdì notte. L’impatto molto violento si è verificato tra una Fiat Punto e un autoarticolato.

Ad avere la peggio il conducente dell’utilitaria Fiat soccorso dai sanitari del 118 intervenuti con l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Tidone, l’auto infermieristica del Pronto Soccorso di Castelsangiovanni e l’auto medica del Pronto Soccorso di Piacenza.

Per riuscire ad estrarre il ferito dalle lamiere è stato necessario l’intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato all’Ospedale Guglielmo da Saliceto, si tratta di un giovane 28enne originario dell’Ecuador e residente a Sarmato. Nello scontro ha riportato vari traumi ma non dovrebbe correre pericolo di vita.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza la scena del sinistro.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castelsangiovanni.

Il traffico è rimasto completamente bloccato in entrambi i sensi di marcia per oltre un ora, mandando in tilt la circolazione: lunghe code si sono formate nelle due direzioni di marcia.