A 5 anni dalla morte Usb ricorda Adb El Salam, morto durante uno sciopero

Con un momento di raccoglimento civile a Montale, nella serata del 14 settembre, il sindacato Usb ha ricordato la morte del proprio militante Abd El Salam Ahmed, investito da un camion cinque anni fa, durante uno sciopero nel magazzino Gls.

“Sono trascorsi cinque anni da quel tragico avvenimento ed ancora giustizia non è stata fatta, ancora le lotte dei facchini vengono represse brutalmente e costano vite umane come nel caso recente di Adil Belakhdim – le parole del sindacato nell’anniversario -. I padroni hanno in odio chi si ribella e lotta contro un sistema di sfruttamento e iniquità, la loro legge e la loro morale è quella della violenza e delle minacce per garantire il massimo profitto. L’esempio di Abd el Salam è quello del coraggio di ribellarsi per i diritti e la dignità. I facchini vendono i loro corpi, non la loro volontà e il loro sogno concreto di giustizia sociale e uguaglianza”.