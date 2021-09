“A Borgonovo resterà la Casa della Salute, la sanità del futuro è quella del territorio”

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha presentato il suo libro “Il Paese che vogliamo” a Borgonovo, ospite di un’iniziativa pubblica organizzata dalla lista “Borgo Nuova” che candida Monica Patelli alla guida del comune della Val Tidone. Tanti i temi toccati durante l’incontro, moderato dal giornalista Mauro Molinaroli, con un particolare riferimento alla sanità e alle preoccupazioni che circondano il futuro della Casa della Salute collocata nell’ex ospedale del paese.

E’ stata la candidata a sindaco Monica Patelli a sollevare il tema: “Un problema molto sentito, non solo a Borgonovo ma in tutta la Val Tidone, riguarda il mantenimento della medicina della famiglia all’interno della Casa della Salute nell’ex ospedale; c’è il timore che un servizio molto apprezzato possa diventare meno efficiente perchè nei prossimi 5-6 mesi andranno in pensione quattro medici. La preoccupazione è stata presentata all’attenzione del direttore generale Ausl di Piacenza Luca Baldino, il quale ci ha confermato che l’azienda ci sta lavorando e che il servizio resterà in paese, anche mediante strumenti eccezionali, ma ci ha rassicurato sul suo mantenimento”.

La stessa richiesta è stata così rivolta alla Regione, approfittando della presenza del suo presidente. Bonaccini ha risposto così: “Se a Borgonovo c’è una Casa della Salute e ci sono i medici è perchè c’è la Regione Emilia Romagna, in altre realtà italiane non sarebbe così. Non solo sarà confermato quello che ha detto il direttore generale Baldino, a prescindere da chi ha avanzato la domanda, ma continueremo a investire sulla salute. Abbiamo previsto investimenti pubblici per la sanità in questa provincia come mai era stato fatto dal dopoguerra. Uno dei primi ospedali post covid in Italia sarà a Piacenza per un costo di circa 200 milioni di euro. Ma non solo, su tutti gli ospedali del territorio sono previsti investimenti per 10 milioni di euro, così come ci saranno nuove Case della Salute che saranno finanziate e aumentate di numero. Non è un merito mio, ma delle giunte Errani che intravidero che il futuro della salute si chiama sanità di territorio”.

“Nei comuni piccoli quando chiude lo studio del medico di base – ha proseguito – è come se chiudesse un presidio sociale. Il pilastro della sanità del futuro nel Pnrr del Governo sono le ‘nostre’ Case della Salute, ce le chiedono tutti i sindaci di qualsiasi colore politico. Qui in provincia interveniamo sull’ospedale di Bobbio che sarà qualificato, su quello di Castelsangiovanni, mentre a Fiorenzuola abbiamo appena inaugurato il nuovo blocco e voglio ricordare la grande operazione che, nonostante la contrarietà iniziale, porterà a Villanova d’Arda il nuovo centro paralimpico per tutto il Nord Italia. Abbiamo scoperto che nel Pnrr ci sono 20 miliardi alla voce investimenti destinati alla sanità pubblica e una quota di queste risorse va riservata allo sviluppo della sanità territoriale, con tanto utilizzo delle nuove tecnologie come la telemedicina”.

L’INTERVENTO DI BONACCINI A BORGONOVO