A “Futuro in salute” screening in piazza e vaccino open

Ritorna la più grande manifestazione dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione “Futuro in salute” organizzata dall’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con il Comune e altri partner presentata nel corso di una conferenza stampa conferenza presso la sala del Consiglio comunale in Municipio.

Tra i presenti all’incontro il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, Luca Baldino, direttore generale dell’Azienda Usl, Daniela Aschieri, primario di Cardiologia e presidente di “Progetto Vita”, Anna Maria Andena, direttore di Cure primarie, Enrica Rossi, direttore del 118, Federica Demarosi del dipartimento di Odontostomatologia, Franco Pugliese, presidente provinciale Lilt, Annamaria Barbieri dell’associazione Alice e Maria Grazia Sabato in rappresentanza del Rotary Club i cui volontari supporteranno lo svolgimento degli eventi. “La sensibilizzazione è oggi più che mai indispensabile, perché la pandemia ha aumentato l’impossibilità di fare controlli per diverse patologie – ha sottolineato il sindaco – quest’occasione servirà innanzitutto a sollecitare la cittadinanza per maggiori controlli di prevenzione, la salute è un bene collettivo da proteggere e da parte nostra una giusta informazione è doverosa”.

Si tratterà di cinque giornate interamente dedicate alla prevenzione, ma anche e soprattutto all’informazione che secondo il direttore generale dell’AUSL Luca Baldino “è un’attività fondamentale, in quanto bisogna riuscire a essere più forti della disinformazione che dilaga sui social”. Il direttore ha inoltre sottolineato che la decisione di non rendere il green pass obbligatorio deriva dalla volontà “di raggiungere soprattutto chi ancora non si è vaccinato”; nelle giornate del 30, 1 e 2 sarà infatti allestito un punto vaccinale sotto i portici di Palazzo Gotico. Il focus dell’iniziativa di quest’anno sarà la prevenzione cardiologica, che interesserà tutte e cinque le giornate, e odontoiatrica: nella terza giornata verranno effettuati screening del cavo orale, sia per la popolazione adulta e che per l’infanzia: “Le malattie della bocca – ha ricordato Federica Demarosi – sono le più diffuse a livello mondiale, nonostante siano anche le più facilmente prevenibili”. Di particolare importanza sarà la prima giornata durante la quale verranno stilati profili di cardiovascolari a cui seguiranno consigli medici congrui a tamponare situazioni che predispongono a danni maggiori.

Di seguito il programma e le informazioni necessarie per prenotarsi al percorso di salute.

29 SETTEMBRE, GIORNATA DEL CUORE – In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, l’Associazione Progetto Vita porta in piazza Cavalli il “Villaggio del cuore”, con gazebo rappresentativi di tutti i propri partner. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Ausl di Piacenza, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia e del Comune di Piacenza. Alle ore 10, a palazzo Gotico, è in programma il XIII Memorial Maurizio Saltarelli, con la premiazione dei volontari e degli equipaggi che nell’anno 2019 e 2020 hanno effettuato interventi e salvataggi con un tempestivo intervento grazie al defibrillatore. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il virologo Fabrizio Pregliasco, il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e il direttore generale Ausl Luca Baldino.

30 SETTEMBRE, PREVENZIONE DEL RISCHIO E PROMOZIONE DELLA SALUTE – Dalle ore 9.30 alle 15, sotto i portici di palazzo Gotico, piazza Cavalli, percorso di prevenzione del rischio e promozione salute: colloqui con medici per la raccolta di informazioni rispetto ad abitudini di vita e rilevazione dei parametri della persona, per definire un profilo di rischio cardio-cerebro vascolare. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Lilt. La proposta è diretta alle persone di età compresa tra i 40 e i 75 anni. Si consiglia di portare con sé i referti degli ultimi esami ematici se fatti negli ultimi 6 mesi. L’accesso è su appuntamento. Per prenotare è possibile: telefonare da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00 al numero 0523.302413; scrivere una mail a comunicazione@ausl.pc.it specificando il proprio nome e cognome, la data di nascita e un numero di telefono al quale gli operatori potranno poi chiamare la persona per comunicare l’ora dell’appuntamento.

1 OTTOBRE, IDENTIFICAZIONE PROFILO FRAGILITÀ PER OVER 65 – Dalle ore 9.30 alle 15, portici di palazzo Gotico, piazza Cavalli: percorso di identificazione di profili di fragilità per i cittadini over 65: colloqui con i professionisti dei Consultori dei disturbi cognitivi. Accesso libero

2 OTTOBRE, SCREENING DEL CAVO ORALE e SCREENING ICTUS – Dalle ore 9.30 alle 15.00, portici di palazzo Gotico, piazza Cavalli: screening rischio ictus a cura del reparto di Neurologia in collaborazione con l’associazione Alice. Screening del cavo orale nel bambino e nell’adulto a cura dei professionisti di Odontostomatologia e attività di sensibilizzazione al corretto stile di vita nella prevenzione del cancro della bocca e della gola, della carie e della patologia parodontale. Accesso libero

OPEN DAY VACCINALI – Giovedì 30 settembre, venerdì 1 ottobre e sabato 2 ottobre, sotto i portici di palazzo Gotico, vaccinazione anti SARS-CoV-2 con accesso diretto senza prenotazione per le persone con almeno 12 anni compiuti dalle ore 16.00 alle 20.

3 OTTOBRE, TIENI IN FORMA IL TUO CUORE – Rilevazione del rischio cardiovascolare a cura dei reparti di Cardiologia dalle ore 10 alle ore 18 con accesso libero. Saranno presenti l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini, il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e il direttore generale Ausl Luca Baldino.

INGRESSO AGLI EVENTI – Per l’ingresso e la partecipazione agli eventi all’aperto in piazza Cavalli non è necessario il Green Pass. L’accoglienza viene garantita dai volontari dei Rotary Club del Gruppo Piacentino, che saranno presenti tutti i giorni, dal 30 settembre al 3 ottobre, per la rilevazione della temperatura e la compilazione del questionario di accesso. Per partecipare al Memorial Maurizio Saltarelli il 29 settembre a palazzo Gotico è invece necessario essere in possesso del Green Pass.