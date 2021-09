Due importanti iniziative di solidarietà sono in programma nel prossimo fine settimana a Gragnano.

Nelle giornate del 18 e 19 settembre, al termine delle celebrazioni eucaristiche, presso la chiesa parrocchiale è programmata per iniziativa della parrocchia e del circolo locale del Movimento Cristiano Lavoratori una raccolta di generi alimentari non deperibili (come pasta, riso, latte e scatolame vario) che potranno essere collocati in contenitori appositamente identificati: verranno distribuiti ai nuclei famigliari indigenti presenti nell’unità pastorale del territorio. Sempre domenica 19 settembre dalle ore 9 alle ore 12 presso la piazza della chiesa, seppur con breve ritardo sulle date tradizionali, il comitato della festa della torta spisigona indice una vendita benefica della famosa torta Deco del territorio Gragnanese a favore della Caritas parrocchiale che si occupa di sostenere mensilmente quasi 40 nuclei famigliari della vallata, per oltre centro persone di tutte le fasce di età.

Gli organizzatori ringraziano anticipatamente “il grande cuore dei gragnanesi che non ha mai deluso nelle iniziative benefiche a favore di chi vive in difficoltà economica”.