A Mantova il Piace cerca il primo successo. Rabbi dal primo minuto DIRETTA (ore 17,30)

MANTOVA – PIACENZA 0-0 (in campo alle 17,30)

LA DIRETTA

Ecco la formazione che schiera Scazzola, davanti Dubickas e Rabbi dal primo minuto.

Cerca ancora la prima vittoria in campionato il Piacenza, che affronta l’insidiosa trasferta di Mantova (fischio d’inizio alle 17.30), remake della sfida di Coppa Italia dello scorso 8 settembre a Fiorenzuola vinta in rimonta grazie a due reti nei minuti finali.

I biancorossi hanno messo insieme un filotto di pareggi (quattro in altrettante gare), l’ultimo dei quali nel recupero sul campo della Virtus Verona. Anche il Mantova, a quota tre in classifica, è ancora alla ricerca del primo successo in campionato e arriva dal ko sul campo dell’Albinoleffe.