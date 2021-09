A Piacenza il ricordo di Norma Cossetto, martire delle foibe

“Una rosa per Norma Cossetto”, Piacenza ricorda la giovane ragazza istriana uccisa dai partigiani jugoslavi nel parco che porta il suo nome.

L’evento, domenica 3 ottobre alle ore 21, è organizzato in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio; in particolare, a Piacenza, per il secondo anno di seguito, la commemorazione viene promossa dal Comitato Norma Cossetto, il quale attraverso una mozione dei mesi scorsi, ha ottenuto dall’attuale amministrazione comunale l’intitolazione del parco tra via Schippisi e via Marzioli proprio in nome della ragazza torturata, violentata e uccisa dai partigiani titini. “Durante la serata – spiegano i promotori -, verrà ricordata brevemente la vita di Norma Cossetto e la tragedia delle foibe; in seguito, saranno poste delle rose in suo nome e fatte alcune brevi riflessioni su come la società e la politica si stanno aprendo al tema, che fino a poco tempo fa sembrava destinato a sparire per sempre dalla memoria e dai libri”.

È stata invitata a presenziare l’Amministrazione del Comune di Piacenza, l’invito è rivolto all’intera cittadinanza.