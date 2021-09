A Pontenure incontri, musica e teatro lungo il “45° Parallelo”

Dopo aver esordito lo scorso anno riprende il cammino lungo il 45° Parallelo: un progetto di rete tra associazioni ed istituzioni per fare di Parco Raggio e del Teatro Serra a Pontenure, situati esattamente a quella latitudine, luoghi di riferimento culturale per l’intera comunità piacentina.

“45° Parallelo 2021” si è sviluppato nel corso dell’intero arco dell’estate partendo il 26 giugno con “Vintage al Parco” ed “Africa Danza”, iniziative promosse dall’associazione “Ricicliamo for Africa”, proseguendo poi dal 1 al 21 luglio con la rassegna cinematografica di film in pellicola 35mm “filmONfilm” promossa dall’associazione Cinemaniaci e con lo spettacolo di Andrea Agresti del 2 luglio. Si conclude ora a settembre, quando racconti, teatro, cinema, musica, laboratori saranno di casa a Pontenure. Un cartellone che si propone di incontrare l’attenzione di pubblici diversi per interessi ed età ma uniti dal desiderio di condividere emozioni e pensieri.

INCONTRI – Gad Lerner racconterà esperienze di una vita ricca di slanci e battute d’arresto, incontri straordinari e delusioni; massaie e giocatori in astinenza riveleranno i segreti della cucina e delle carte piacentine; Giovanni Impastato parlerà a ragazzi ed adulti della necessità e del fascino della legalità; Paolo Rumiz accompagnerà nei luoghi dell’anima in un viaggio lungo le strade d’Europa. L’Associazione Concorto svilupperà tra il 4 ed il 5 il progetto Supernature dedicato alle tematiche ambientali che prevede il laboratorio PHYTOGRAM dedicato a ragazzi tra gli 8 ed i 12 anni (il “phytography” è una tecnica artistica che combina piante ed emulsione fotochimica per la realizzazione di phytogram, opere realizzate su carta fotografica o pellicola), l’incontro con Sabrina Giannini ed Elisabetta Gualmini avrà al centro i non più rinviabili atti e gesti concreti cui istituzioni e cittadini sono chiamati per salvare il pianeta.

MUSICA – Tre appuntamenti saranno dedicati alla musica: si parte il 4 settembre con i Cani della Biscia e la loro musica originale che mescola melodie italiane del ‘900 e atmosfere da balera delle più sincere. Il 12 settembre sarà la volta dei Nakaira e del loro percorso tra le musiche e le danze del Mediterraneo, con ampie influenze del mondo greco e siciliano da cui il gruppo proviene. Il 17 settembre la Banda Isacco D.V.C.P., ensemble di 18 elementi che ripropone brani delle grandi orchestre swing degli anni 30-40 del secolo scorso, spaziando da Glen Miller a Duke Ellington.

TEATRO – Non mancherà il teatro con gli spettacoli di due compagnie piacentine. Il 10 settembre la compagnia Il filo d’Arianna proporrà “Notturni” un inedito lavoro di Paolo Contini nel quale tutto si tiene di notte, tempo di paura e di attesa, di speranza e di sogno. Un lavoro teatrale nato dalla voglia di tornare a parlarsi dopo la notte, ahimè non finita, di questa pandemia. Il 24 settembre il Gruppo Teatrale Quarta Parete presenterà “Quante storie per un tesoro”, spettacolo per bambini e famiglie prodotto dalla compagnia stessa.

Il progetto 45° parallelo nasce dalla collaborazione tra il comune di Pontenure e le associazioni Cinemaniaci, Concorto, Ricicliamo for Africa, Libera. Hanno collaborato alla realizzazione del programma Appennino Festival e la Biblioteca Comunale VillaRaggio. I Piccoli Librivori. Il progetto 45° Parallelo è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano