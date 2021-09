A Rivergaro il circo rock di Mister David & The Family Dem

Sabato 11 settembre alle 21 nell’ambito del Festival Lultimaprovincia va in scena in Piazza Paolo a Rivergaro (PC) “A real Rock Family Circus”, vulcanico show che vede protagonisti Mister David and The Family Dem.

The Family Dem è una crew che porta in scena uno stile di vita bizzarro, libero e nomade. Una famiglia rock and roll. La mamma acrobata aerea, Manuel 11 anni, giocoliere ed acrobata, Denny 10 anni, spericolato equilibrista, Alex 8 anni, verticalista, Soemi, 6 anni la più piccola. Una banda di matti guidati dal papà, Mister David, ring master, illusionista, escapologo ed equilibrista. The Family Dem porta in scena avventure di vita reale, lunghi viaggi in carovana con i grandi circhi, le nuove città scoperete e le giornate sempre diverse. Stay Rock!!

MISTER DAVID – Mister David è il ring master, l’imbonitore, il filo conduttore dello spettacolo! La stampa lo definisce l’Harry Houdini del circo: in scena porta equilibrismo estremo, ma anche illusionismo, comedy magic, close up e street magic e giocoleria. Davide Demasi in arte Mister David solca i palchi e le piazze di tutto il mondo con performance che prevedono l’evasione da catene, camicie di forza e manette in equilibrio su monocicli di altezza superiore alla norma. Record man di salti con la corda su monociclo, è spesso presente sugli schermi di televisioni italiane ed estere. Il suo stile è “On the road a game!”. Il suo cavallo di battaglia è l’escapologia estrema: l’arte di liberarsi da qualsiasi costrizione: catene, manette, corde, camicia di forza in equilibrio su instabili attrezzi circensi. Il 14 aprile del 2013 vince il prestigioso premio “Masters of Street Magic” a Saint Vincent. “Campione del mondo di Street Magic”. Nel 2014 batte il record del mondo di salti con la corda su monociclo. 211 in un minuto e consegue nel 2015 un “Guinness World Records” giocolando con tre cappelli.

Ultimamente ha partecipato con successo ad Italia’s Got Talent, Detto Fatto (RAI 2), “Si può fare” (Rai 1) in veste di coach per vip, è infatti inoltre chiamato recentemente a partecipare a Bulgaria’s Got Talent e Romania’s Got Talent oltre che all’edizione italiana di Tu si Que Vales con Gerry Scotti e Maria De Filippi e a Italia’s Got Talent: con questi passaggi televisivi Mister David si consolida come una delle attrazioni italiane più contese dai talent televisivi europei.

Lo spettacolo è ad ingresso libero. Si richiede l’osservanza delle normative anti-covid19 vigenti al momento degli spettacoli infoline: +39 353 4302346. Info www.manicomics.it