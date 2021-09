A Sarmato bando di gara per la gestione dell’illuminazione pubblica

Il Comune di Sarmato prosegue nell’efficientamento energetico con la pubblicazione della gara per l’affidamento del servizio di gestione e riqualificazione della pubblica illuminazione stradale e relativa fornitura dell’energia elettrica.

L’appalto della durata di vent’anni prevede interventi di riqualificazione di tutti gli impianti esistenti – 728 punti luce – con la completa sostituzione delle attuali lampade con nuove a LED, ad alta efficienza e tecnologicamente avanzate, oltre che la sostituzione di parti linee elettriche, quadri, pali. È previsto anche un servizio di assistenza tecnica con reperibilità 24 ore su 24, 365 giorni all’anno e manutenzione ordinaria e straordinaria, il tutto per un valore complessivo di € 1.995.000,00. “Il project financing, di cui Siram Spa è soggetto promotore, era fermo da marzo 2017; abbiamo fin da subito lavorare sul tema al fine di proseguire in un percorso che per il paese sarà un vero e proprio passo avanti per Sarmato perché consentirà un risparmio e un miglioramento del servizio” spiega la sindaca Ferrari.

Per quanto riguarda la parte tecnica è stato mantenuto l’impianto progettuale esistente: “Abbiamo voluto evitare ulteriori aggravi di tempo oltre che di costi a carico del proponente (che avrebbe potuto richiedere come rimborso al Comune per il lasso di tempo trascorso) – continua Ferrari -. Ci siamo focalizzati sulle proposte migliorative (obbligatorie e facoltative) alla base progettuale, soprattutto in relazione all’evoluzione delle tecnologie , anche in termini prestazionali, di illuminazione LED che dal 2017 sono profondamente mutate e migliorate anche in termini di risparmio energetico”.

Tra le impostazioni migliorative sono previste la posa di apparecchiature tecnologicamente avanzate, la riqualificazione dell’illuminazione pubblica esistente a costo zero per il Comune, l’anticipo dei termini di tempo nell’esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma del progetto. Particolare riguardo infine per la previsione di ulteriori e maggiori criteri ambientali migliorativi rispetto a quelli previsti per legge. “Il miglior rendimento e quindi il risparmio energetico è in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU sui quali abbiamo declinato il nostro programma – chiude la sindaca -. Sarmato nei prossimi anni avrà così un sistema di pubblica illuminazione completamente rinnovato, al passo con i tempi e meno impattante a livello ambientale”.