A Spazio 4.0 inaugura il Mercato della Terra dei Contadini Resistenti

Dopo una prima iniziativa a giugno, inaugura ufficialmente domenica 26 settembre il Mercato della Terra dei Contadini Resistenti, in collaborazione con Slow Food, dalle 9 alle 13 presso l’ampia area verde di Spazio 4.0 in via Manzoni 21 a Piacenza.

Da settembre in poi il mercato contadino di produttori e trasformatori che praticano agricoltura sostenibile, biologica e naturale nel piacentino sarà un appuntamento fisso domenicale: qui proporranno i propri prodotti artigianali realizzati con metodi naturali e biologici, a km 0. Carne, formaggi di capra e vaccini, salumi, prodotti da forno, frutta e verdura di stagione, farine, pasta, miele, birra, spezie, erbe aromatiche, oli e farine speciali di canapa, girasole, lino e tanto altro saranno sui banchi dei piccoli produttori dell’associazione.

In questa edizione del 26 settembre ad arricchire la mattinata ci sarà inoltre il live di Erica Opizzi e Antonio Amodeo e un laboratorio gratuito di ecoprinting, la stampa botanica con foglie, fiori e radici per bambini e famiglie, a cura di Helga Girometta dell’associazione Pe’d Fer. A seguire, le prossime date saranno quelle di domenica 24 ottobre, 28 novembre e 5 dicembre: l’obiettivo dei Contadini Resistenti è quello di impostare il mercato come un momento di mutua conoscenza e collaborazione fra i produttori e i cittadini, mettendosi a disposizione per raccontare i propri prodotti, le loro scelte di vita e le tecniche di produzione. “Siamo consapevoli – spiegano – della difficoltà di aprire, autonomamente, un nuovo mercato in una città che ne propone già altri, più grandi e più forniti, ma siamo speranzosi di costruire pian piano un’alternativa interessante e innovativa. Conosciamo i limiti dell’offerta delle piccole produzioni stagionali ed artigianali, ma crediamo nel valore e nella qualità di quel che facciamo, sperando di non deludere chi ci supporta e sostiene da anni.”

I referenti dell’associazione aggiungono di voler “realizzare un percorso condiviso che porti a “scegliere insieme” coinvolgendo i cittadini: auali sono i prodotti che più piacciono, quali devono essere i principi di sostenibilità alla base delle nostre scelte, cosa premiare e cosa modificare. Un modello di mercato che sia specchio e spaccato dei nostri ideali e dei nostri principi di vita. Un aiuto a sostenersi a vicenda per rimanere coerenti allo stile di vita scelto, a volte faticoso e controcorrente”. Per facilitare questo processo di dialogo e condivisione con la comunità, i Contadini proporranno per ogni edizione dei momenti di svago e di approfondimento, laboratori o momenti dedicati ai bambini e alle famiglie. Sarà messo a disposizione inoltre “l’imbuto delle idee” dove chiunque potrà scrivere i propri pensieri, proposte e critiche per facilitare la comunicazione e lo scambio.

L’ingresso è consentito solo con il Green Pass. L’evento è svolto con il supporto di Fondazione Bertuzzi Losi. Per info: contadiniresistenti@gmail.com – 349 1236851, Pagina Fb Contadini Resistenti, profilo Instagram: @contadini_resistenti. Altre informazioni su www.comune.piacenza.it/spazio4 e profili social di Spazio4.0: pagina Facebook Spazio4 Piacenza e account Instagram @spazio4piacenza.