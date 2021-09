A Ziano si celebra l’uva, il vino e l’allegria: 2° tappa del Valtidone Wine Fest

A Ziano si celebra l’uva, il vino e l’allegria

Non sarà solo la Festa dell’Uva (giunta alla sessantanovesima edizione). Non sarà solo Sette Colli in Malvasia, la seconda tappa del Valtidone Wine Fest 2021. Ma domenica 12 settembre sarà una grande giornata di eventi, degustazioni e divertimento. Un ricchissimo programma studiato dall’amministrazione comunale di Ziano Piacentino insieme a Pro Loco, Sette Colli, associazioni, volontari, dipendenti comunali, sponsor e privati. Per non farsi mancare nulla, gli organizzatori propongono anche la seconda edizione del Busker Festival Divino con artisti di strada che dalle 10 del mattino fino al tardo pomeriggio animeranno il centro del borgo piacentino.

“Abbiamo voluto pensare di coinvolgere le famiglie e un pubblico ancora più vasto con un calendario di eventi che può soddisfare il gusto di tutti. Ovviamente il cuore della manifestazione è l’uva e il vino, ma ci saranno tanti momenti anche per i più piccoli”, ha spiegato Manuel Ghilardelli, sindaco di Ziano piacentino.

Spettacolo di bolle, cantautori, attori comici, clown, giocolieri, equilibristi, jazz band, esperti di hula hoop, personaggi del circo sono i personaggi e le attività che animeranno le vie del centro grazie alla collaborazione di Foco Loco e Funtasia che per tutto il giorno distribuirà zucchero filato, creerà palloncini sagomati e proporrà varie animazioni. Un susseguirsi di emozioni e momenti di allegria che si alterneranno seguendo un programma definito che è possibile scaricare dal sito internet del Valtidone Wine Fest (www.valtidonewinefest.it) oppure recuperando la brochure che sarà distribuita nel corso della giornata.

Il taglio del nastro è previsto alle ore 10 alla fontana di piazzale Matteotti, punto di entrata della manifestazione, per poi passare alle degustazioni dei vini delle 18 cantine che hanno aderito alla tappa di Ziano del Valtidone Wine Fest. Troveranno spazio anche gli stand alimentari della Pro Loco, dello street food e di Donne del Vino, il mercatino di creativi e hobbisti, degli artigiani, la mostra fotografica e olio dell’Associazione LaValtidone, vendita di libri usati a cura della Biblioteca Carla Carloni e l’annullo speciale su cartolina in numero limitato.

Completano il programmo le degustazioni, curate dal Consorzio Vini Doc Colli Piacentini, presso l’Enoteca regionale, che ha recentemente aperto all’interno dell’edificio comunale, rappresentando il secondo avamposto in tutta l’Emilia Romagna dedicato alla cultura del vino. Mentre La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini proporrà alcune degustazioni guidate, nei giardini comunali, De Smart Kitchen terrà 3 percorsi di gusto (12.30, 17.00 e 19.00) che celebreranno la Malvasia in cucina.

Alle 11.00 la Santa Messa e un ricordo a Monsignor Ponzini recentemente scomparso, molto legato alla comunità di Ziano.