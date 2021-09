Accordo Volley Academy e Uyba per far crescere le giovani promesse della pallavolo

Mercoledì 22 settembre 2021, alla presenza di Giuseppe Pirola presidente UYBA, Francesca Piccinini vice presidente UYBA, Corrado Marchetti presidente VAP, Giancarlo Quartieri direttore sportivo VAP e Patrick Mineo coach VAP, presso casa UYBA alla e-work arena, è stato presentato il progetto di collaborazione tra la Uyba Volley e la Volley Academy Piacenza.

L’accordo tra le due società prevede che quelle giocatrici delle categorie Under 16 e Under 18, selezionate da VAP e dal circuito UYBA Friends (progetto seguito e coordinato in tutta Italia da Francesca Piccinini), vengano cresciute sportivamente dalla Volley Academy Piacenza nell’ottica di un futuro inserimento nella prima squadra di UYBA Volley. Di seguito, le parole del presidente della Volley Academy Piacenza Corrado Marchetti “Il nostro obiettivo è quello di portare al livello massimo ogni nostra atleta. Per raggiungere questo traguardo è necessario che ognuna delle nostre ragazze possa sognare, un giorno, di arrivare a giocare in A1. Diciamo che, con questo accordo tra noi e la UYBA Volley, l’A1 non sembrerà così lontana alle nostre giocatrici. Siamo orgogliosissimi di questa collaborazione con una società della storia e del blasone di UYBA.”