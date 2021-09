Acqua a Pomodoro, sabato il convegno sulla risorsa idrica in agricoltura

L’acqua come risorsa fondamentale per l’agrocoltura del territorio. E’ questo il tema intorno a cui ruoterà il convegno “Acqua e Pomodoro” in programma l’11 settembre dalle ore 10.30 alle ore 13 all’Aula Magna dell’Istituto Superiore di Agraria e Alberghiera “Raineri – Marcora” di via Enrico Mattei 33 a Piacenza.

I promotori sono i Parchi del Ducato, il Consorzio di Bonifica di Piacenza, il Comune di Rivergaro e il Comune di Gossolengo. Durante i lavori del convegno saranno discussi i temi della risorsa idrica e delle colture irrigue di qualità a partire dal pomodoro declinati con riguardo all’ambiente e alla sua tutela senza dimenticare l’indotto e le ricadute economiche generate. Saranno poi illustrati gli stati di avanzamento dei lavori del Traversante Mirafiori finanziati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (attraverso il Piano Straordinario Invasi). L’evento sarà anche l’occasione per ricordare Fausto Zermani, già Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza, a un anno dalla sua scomparsa.

Il convegno avrà due appendici, i laboratori per bambini e famiglie dalle ore 16 nell’aula blu sul Trebbia in località Mirafiori di Rivergaro, con tre tipologie di laboratori, animazione teatrale, scienze applicate e pittura all’aria aperta. Saranno poi messe a dimora due piante, una in ricordo di Fausto Zermani e una per le vittime del covid. E un piccolo concerto in natura dalle ore 18.30 nell’aula didattica dei Parchi del Ducato in località Rossia di Gossolengo.