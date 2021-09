Acquista on line un robot per le pulizie, ma il pacco non arriva. Truffatrice denunciata grazie ai carabinieri

Acquista on line un robot per le pulizie, ma il pacco non arriva: finisce nei guai una 29enne.

Vittima del raggiro una 47enne di Gossolengo, che nello scorso aprile si era imbattuta in una vantaggiosa offerta on line: intenzionata a non perdere l’affare, la donna aveva formalizzato l’acquisto dell’elettrodomestico al prezzo pattuito, 460 euro, attraverso una ricarica postepay. Con il passare dei giorni, non ricevendo quanto acquistato, la 47enne ha contattato più volte il venditore senza ricevere nessuna risposta. Così si è resa conto di essere stata vittima di una truffa e si è rivolta ai carabinieri della Stazione di Rivergaro per denunciare l’accaduto.

Grazie ai pochi, ma precisi dati forniti, i militari di Rivergaro, dopo alcuni accertamenti sono risaliti al presunto responsabile del raggiro: si tratta di una giovane impiegata italiana di 29 anni, residente a Cosenza, che è stata denunciata per truffa.