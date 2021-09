Addio a monsignor Ponzini, fondatore dell’ufficio beni culturali della diocesi

La diocesi di Piacenza Bobbio dice addio a monsignor Domenico Ponzini. Il religioso è morto nelle prime ore della mattina del 7 settembre – a 91 anni – a Bedonia (Parma), dove ha trascorso gli ultimi anni di vita all’interno del seminario.

Originario della Val Taro, nato il 3 aprile 1930 ad Isola di Compiano, è stato ordinato il 12 giugno del 1954 nella Cattedrale di Piacenza dall’arcivescovo Malchiodi. Per anni canonico del Capitolo della cattedrale di Piacenza, il nome di Ponzini si lega soprattutto all’Ufficio beni culturali della Diocesi, da lui avviato nel 1979 e retto fino al 2006. Il sacerdote si ricorda anche per essere stato, nei primi anni ’90, tra gli ideatori – insieme all’attuale presidente esecutivo della Banca di Piacenza Corrado Sforza Fogliani e a don Luigi Occhi, allora parroco di Trevozzo – del Premio Solidarietà per la vita Santa Maria del Monte.

Studioso instancabile della storia del territorio e promotore delle sue bellezze culturali e artistiche, Ponzini ha trascorso tanti anni della sua vita a setacciare i principali archivi delle nostre chiese, avviando come direttore dell’Ufficio Beni culturali la catalogazione del patrimonio mobile custodito nelle oltre 700 chiese della diocesi. Tra i temi che lo hanno appassionato anche le vite dei santi locali e le testimonianze dei sacerdoti piacentini impegnati nella lotta partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Numerosi sono stati gli incarichi che ha ricoperto in Diocesi, in particolare si ricorda il ruolo di insegnante in Seminario, cerimoniere in Cattedrale, Direttore dell’Ufficio liturgico Diocesano, canonico e parroco della Cattedrale, direttore dell’ufficio per i Beni culturali della diocesi.

Le esequie – informa la diocesi in una nota – si terranno giovedì 9 settembre, alle ore 16, nella Basilica della Madonna di San Marco a Bedonia. Seguirà la sepoltura nel cimitero di Isola di Compiano. Le veglie funebri si terranno domani sera, mercoledì 8 settembre, alle ore 20.30 nell’Antico Santuario di Bedonia e alle 17.30 nella Cattedrale di Piacenza. La salma è esposta nell’Antico Santuario di Bedonia.