Al “Colombini” bandiere listate a lutto per ricordare Kristopher

Era la sua scuola, dove aveva iniziato da pochi giorni la quinta. Il liceo “Colombini” rende omaggio al giovane Kristopher Dixon, morto a causa del tragico incidente in scooter avvenuto a Roma nella serata di venerdì 17 settembre.

In questi giorni tantissimi si sono stretti intorno alla famiglia ed in particolare alla mamma Katia Tarasconi, consigliera regionale. La sua scuola ha deciso questo omaggio semplice e simbolico, visibile a tutti i passanti, ma presto saranno stabilite altre iniziative per ricordare Kristopher, che frequentava l’indirizzo economico sociale.

A breve saranno resi noti data e luogo delle esequie del giovane. E’ atteso infatti nelle prossime ore il rientro della salma da Roma, dopo l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria. Restano ancora gravi le condizioni dell’amico che era con lui: nella serata del 18 settembre è stato trasferito all’ospedale San Filippo Neri, sempre nella capitale.