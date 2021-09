Al Garilli sfida con la Pro Patria, Piace a caccia dei primi tre punti DIRETTA

PIACENZA – PRO PATRIA 0-0 (in campo dalle 14,30)

LA DIRETTA

Va a caccia della prima vittoria in campionato il Piacenza, che al Garilli ospita la Pro Patria.

La Pro Patria arriverà al Garilli forte della convincente vittoria, primi tre punti in campionato, ottenuta contro la Juventus Under 23. Fatta eccezione per Angileri e Simonetti, il Scazzola potrà contare sulla rosa al completo e potrebbe operare qualche cambio anche in vista del recupero contro la Virtus Verona in programma mercoledì sera: l’unico dubbio riguarda Cesarini, le cui condizioni sono da valutare.