Al Pavesi Fiorenzuola sfida il Seregno, Tabbiani: “Agonismo e intensità”

“Veniamo da una buona settimana di allenamento per affrontare una serie di partite con tanti punti in palio”. Parola di mister Luca Tabbiani che commenta la preparazione della sfida in programma domenica alle 17,30 al Velodromo Pavesi contro una delle cenerentole del Girone A di Serie C, il Seregno. In scena la quinta partita stagionale con i rossoneri a cinque punti in classifica.

“Dobbiamo migliorare perchè siamo all’inizio e conta la crescita – afferma Tabbiani – , sono contento perchè nelle ultime due gare abbiamo fatto un passettino avanti e tanti giocatori stanno salendo di livello. Abbiamo tanti giocatori da poter utilizzare”.

E sugli avversari: “Il Seregno non è una formazione abbordabile, sarà una partita difficile con una squadra che ha giocatori importanti soprattutto in avanti. Ha avuto un calendario difficile e dispone di meno punti di quelli previsti. E’ una partita che vede due formazioni con due modi di giocare molto diversi, dovremo metterci tanto agonismo e tanta intensità. Siamo pronti per affrontare la gara e anche la settimana lunga e fitta di impegni”.