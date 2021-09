Al “Rocco” va in scena il posticipo Triestina-Piacenza DIRETTA

SERIE C – 3^ GIORNATA

TRIESTINA – PIACENZA 1-1

(27′ Rapisarda, 32′ Dubickas)

Fine primo tempo: 1-1 tra Triestina e Piacenza, alla rete di Rapisardi ha risposto Dubickas

45′ – Triestina pericolosa: Procaccio va al tiro, deviazione di Marchi in corner. Due minuti di recupero

40′ – Cartellino giallo per Bobb, punizione pericolosa per la Triestina: calcia Angiulli ma non trova la porta

34′ – Piacenza ancora pericoloso: colpo di testa di Marchi da calcio d’angolo, palla alta di poco

32′ – Pareggio Piacenza: traversone di Giordano, grande stacco di testa di Dubickas che batte Offredi

29′ – Prova a rispondere subito il Piacenza, ma la conclusione di Dubickas è fuori misura

27′ – Triestina in vantaggio: punizione di Angiulli dalla sinistra che attraversa tutta l’area, sul secondo palo arriva Rapisarda che insacca

22′ – Si fa vedere anche il Piacenza: traversone di Sulijc che trova in mezzo all’area Dubickas, la girata dell’attaccante lituano è respinta da Offredi

21′ – Si fa vedere la Triestina con una doppia conclusione di Di Massimo, respinta dalla difesa biancorossa

16′ – Prima ammonizione della partita: giallo per Rapisarda che ferma fallosamente una pericolosa ripartenza del Piacenza con Gonzi. Sulijc calcia la successiva punizione, ma colpisce la barriera

4′ – Codromaz di testa su calcio d’angolo, palla alta

1′ – Via alla sfida, palla alla Triestina. Piacenza in maglia verde

Formazioni

Triestina: Offredi, Capela, Volta, Lopez, Rapisarda, Giorico, Angiulli, Iotti, Procaccio, Di Massimo, Gomez. A disposizione: Martinez, Giannò, Sarno, Rolim, Crimi, Baldi, Giorno, Trotta, Litteri, Negro, Galazzi. Allenatore: Bucchi.

Piacenza: Stucchi, Sulijc, Dubickas, Marchi, Codromaz, Parisi, Bobb, Giordano, Corbari, Armini, Gonzi. A disposizione: Pratelli, Libertazzi, Nava, Tafa, Lamesta, Burgio, Rabbi, Marino, Spini, Gissi. Allenatore: Scazzola.

Ecco la formazione biancorossa

Trasferta complicata per il Piacenza, che lunedì sera scende in campo contro la Triestina nel posticipo di campionato (ore 21, diretta RaiSport).

Gli alabardati, guidati in panchina da Cristian Bucchi, sono tra le favorite del girone; un test probante quindi per i biancorossi di Scazzola, reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia grazie alla sofferta vittoria, maturata nei minuti finali, contro il Mantova. Il tecnico biancorosso dovrà rinunciare a Simonetti e Angileri, in avanti sono da valutare le condizioni di Cesarini e di Dubickas, quest’ultimo reduce dagli impegni con la nazionale lituana. “Sarà una gara difficile – le parole del tecnico – visto che la Triestina è la squadra più attrezzata dal punto di vista dell’organico, nonché la favorita per la vittoria del campionato insieme al Padova. Dovremo fare la partita perfetta, giocando con grande attenzione e limitando gli errori al minimo. Andiamo a Trieste con il massimo rispetto dell’avversario, con la consapevolezza che ci attende una sfida dal quoziente di diffioltà elevato, ma non partiamo sconfitti. Cercheremo di fare la nostra miglior partita puntando sulle nostre qualità”.

In casa Triestina ha parlato il tecnico Bucchi: “In questo inizio di stagione – le sue parole riportate dal sito della società – direi che non siamo stati fortunatissimi, diversi giocatori hanno iniziato a lavorare col gruppo da poco tempo, penso ad esempio a Litteri e Procaccio, dobbiamo poi far fronte agli infortuni di Calvano e Petrella che erano in buone condizioni di forma. Sono arrivati giocatori importanti che devono tuttavia trovare la migliore condizione, allenandosi e giocando. Da questo punto di vista quindi non siamo stati certo fortunati ma dobbiamo essere bravi a trovare una quadra, un equilibrio, che ci porti a diventare squadra prima possibile”.

Sul Piacenza: “Affronteremo una squadra che ha dato continuità al lavoro dell’anno scorso, confermando l’allenatore e buona parte dell’organico. E’ una squadra frizzante, con ottime individualità e la capacità di fare bene entrambe le fasi, chiudendosi bene e ripartendo con tanti giocatori quando ha spazio per farlo. E’ una squadra secondo me un po’ troppo sottovalutata, pensando alle griglie che di solito vengono fatte ad inizio stagione. Ci sono invece tante squadre che hanno grandi valori e secondo me il Piacenza è una di queste, una squadra frizzante di fronte alla quale dovremo fare attenzione”.