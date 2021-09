Al via i lavori per il nuovo ponticello ciclo-pedonale sul Canale della Fame, Barbieri-Tassi: “Intervento atteso che garantirà sicurezza”

Partono in questi giorni gli attesi lavori di realizzazione del nuovo ponticello ciclo-pedonale che attraverserà il canale Diversivo Ovest (Canale della Fame) correndo parallelamente alla sede stradale di Strada Gragnana.

“Si tratta di una importante opera di messa in sicurezza di una zona particolarmente trafficata della città e di una risposta concreta alle esigenze dei cittadini” sottolineano il Sindaco Patrizia Barbieri e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi, ricordando anche le segnalazioni in tal senso del consigliere Sergio Pecorara. “Abbiamo approvato come Amministrazione – proseguono Barbieri e Tassi – un progetto articolato, per cui ringraziamo gli uffici per il prezioso lavoro di messa a punto, dal valore complessivo di circa 100 mila euro di fondi comunali, che prevede interventi sia per la realizzazione del ponticello sia per il successivo raccordo con la pista ciclabile e il marciapiede esistente”.

Il progetto, che si stima di completare entro la fine dell’anno, prevede la realizzazione del ponticello ciclo-pedonale in legno lamellare in larice di tipologia analoga a quello già presente sul Canale Diversivo Ovest in via dei Bazachi.