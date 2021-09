Alla scoperta della Val Tidone, tra cibo e natura un week end da travel blogger

Una valle con una forte vocazione enogastronomica e un legame stretto con la natura e il territorio. La Val Tidone si è presentata così ai travel blogger Alice e Francesco di “Viaggiaconalice”, protagonisti della seconda edizione del blog tour #valtidonedavicino organizzato da Travel Val Tidone. Sabato 18 e domenica 19 settembre il team di Travel Val Tidone ha accompagnato i blogger alla scoperta della valle piacentina: qui hanno potuto vivere in prima persona esperienze proposte da realtà d’eccellenza della valle.

Il weekend è iniziato nella suggestiva Piazza Garibaldi a Borgonovo Val Tidone, proprio di fronte alla maestosa Rocca Municipale. Una visita al cortile interno e poi il gruppo si è spostato sulle prime colline valtidonesi per un giro panoramico del territorio vestito con i primi colori dell’autunno. Tappa successiva a Pianello Val Tidone, dove i travel blogger hanno potuto degustare i prodotti tipici del territorio all’interno della Casetta Turistica di prossima apertura: a fare gli onori di casa Massimiliano Sacchi, consigliere comunale con delega al Turismo. Chisöla di Borgonovo, Batarò di Alta Val Tidone, Treccia di Trevozzo accompagnata dai Salumi Piacentini DOP e l’immancabile Panino con il Cotechino: una vera e propria carrellata delle gustose prelibatezze della valle, accompagnate da un buon calice di vino.

Nel pomeriggio il blogtour #valtidonedavicino ha fatto tappa presso Chiara Pony Club, in località Corniolo di Borgonovo Val Tidone: qui la titolare Chiara Ugazio, insieme al suo team, ha guidato i travel blogger in un’esperienza a stretto contatto con la natura. Dopo aver conosciuto meglio i cavalli, averli strigliati e sellati, i travel blogger sono partiti per un suggestivo giro tra i vigneti a cavallo, ammirando i panorami spettacolari della Val Tidone.

In serata i protagonisti si sono rilassati nel dolce contesto del Bed&Breakfast Il Giardino di Laura, a Castelnovo Val Tidone accolti dall’oste Laura Rossi prima di spostarsi al Ristorante Le Proposte di Corano dove hanno potuto assaggiare una cena tipica con i piatti valtidonesi e piacentini illustrati con maestria da Danila Ratti.

Nella giornata di domenica, il gruppo si è recato nel Comune di Ziano Piacentino presso l’Azienda Gaiaschi; qui, dopo una passeggiata alla scoperta di vigneti e cantina, è partita una degustazione al buio dei vini dell’azienda. Dall’ortrugo alla malvasia, senza dimenticare il gutturnio, illustrati con attenzione e passione da Matteo Gaiaschi.

Un’esperienza emozionante che proseguirà con i racconti digitali che Alice e Francesco approfondiranno sul loro blog di viaggi. Il blog tour di Travel Val Tidone è stato reso possibile grazie alla collaborazione con le strutture che hanno aderito all’iniziativa e che rappresentano attività d’eccellenza di un luogo di valore e qualità paesaggistica oltre che enogastronomica. Realtà ed esperienze su cui continuare a basare lo sviluppo della destinazione turistica Val Tidone. (nota stampa)