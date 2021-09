Alleanza delle Cooperative: “Obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro”

GREEN PASS, ALLEANZA COOPERATIVE ER CHIEDE L’OBBLIGO IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO – La nota stampa

Obbligo di Green Pass in tutti i luoghi di lavoro. È la richiesta avanzata dall’Alleanza Cooperative dell’Emilia-Romagna che, dopo l’approvazione nei giorni scorsi del decreto legge del Governo che estende il certificato verde Covid solo ad alcune categorie di lavoratori, ne chiede l’applicazione generalizzata e senza distinzioni, in linea con la posizione assunta dai livelli nazionali delle centrali cooperative. “La tutela della salute delle persone è un principio imprescindibile per tutto il movimento cooperativo che si fonda su valori quali la solidarietà e la mutualità tra persone – dichiara il presidente dell’Alleanza Cooperative dell’Emilia-Romagna Francesco Milza insieme ai co-presidenti Giovanni Monti e Massimo Mota -. Difendere questo principio oggi significa prevedere l’estensione in tutti i luoghi di lavoro dell’obbligo del Green Pass, come strumento che consente a tutti di svolgere in sicurezza le proprie attività”.

“È arrivato il momento di intervenire in maniera definitiva, togliendo qualsiasi dubbio interpretativo e facendo parlare gli atti con forza di legge – continuano Milza, Monti e Mota -. Le imprese e i lavoratori hanno bisogno di chiarezza: il Green Pass, accompagnato da una più efficace azione informativa, è lo strumento più adeguato oggi a nostra disposizione per poter continuare a produrre ed erogare servizi nella massima sicurezza, sostenendo la ripresa economica che vede ancora una volta la nostra regione in prima fila. Non è più sufficiente prevedere l’obbligo di certificato verde solo per alcune categorie di lavoratori, va esteso rapidamente a tutti senza distinzioni di sorta”. “Auspichiamo che la Regione e i parlamentari emiliano-romagnoli siano al nostro fianco in questa richiesta al Governo – aggiungono Milza, Monti e Mota – così come nella ricerca di soluzioni idonee che evitino di scaricare esclusivamente sulle imprese i costi dell’applicazione del Green Pass”.

“Dopo aver partecipato con numerose nostre cooperative alla campagna vaccinale nelle aziende – concludono i vertici dell’Alleanza Cooperative dell’Emilia-Romagna –, siamo disponibili a promuovere nelle imprese, insieme alle Organizzazioni dei lavoratori, iniziative di sensibilizzazione e informazione sull’importanza del vaccino come strumento di difesa dal Covid e di tutela per la libertà di tutti”.