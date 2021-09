Alternativa per Piacenza si presenta: incontro con lo scrittore Carofiglio

Alternativa per Piacenza si presenta: appuntamento domenica alle 18 e 30 al Teatro Gioia, insieme allo scrittore Gianrico Carofiglio.

Lo annunciano gli stessi promotori di questo “percorso dal basso che da inizio anno vede insieme partiti, forze civiche, associazioni e singoli cittadini di tutte le eta’ nella costruzione di un’alternativa vera al governo della nostra città”. “Trasparenza, orgoglio e determinazione si stanno lentamente trasformando in un progetto che vuole offrire un futuro migliore ai piacentini nell’appuntamento elettorale del prossimo anno – scrivono in una nota inviata in redazione -. Un cantiere di idee, aperto ed inclusivo, che si trasformerà in proposte ambiziose ma concrete e condivise”.

“Pari dignità, ascolto, rispetto per la pluralità delle posizioni riformiste coinvolte che giungeranno a sintesi in modo paziente ma efficace, nell’autentica inclinazione a costruire ponti che collegano e non muri che dividono”. “La presentazione avrà come testimone d’eccezione lo scrittore Gianrico Carofiglio che anche nel suo ultimo prezioso saggio “Della gentilezza e del coraggio” ha offerto parole chiare e stimolanti sulle regole di una buona politica”.