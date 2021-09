“Anche per Ottone un’estate all’insegna del turismo”

Intervento di Maria Lucia Girometta, vice sindaco del Comune di Ottone

L’estate è ormai finita, sembrava un anno difficile per l’attività turistica ma, nonostante le paure di tutti, ha rappresentato una boccata di ossigeno per molte destinazioni, soprattutto quelle di montagna. La ricerca di mete poco conosciute, inesplorate e il turismo fatto a piedi, in bicicletta, a contatto e nel rispetto della natura stanno diventando forme di turismo sempre più apprezzate da molti; sono infatti un nuovo modo di concepire il tempo libero e di salvaguardare il benessere.

Ormai, abituati al distanziamento sociale, molta gente ha privilegiato le vacanze lontane dalle grandi folle, scegliendo destinazioni immerse nella natura e a contatto con quella vita agreste che offrono le mete in campagna e sui monti. Molti turisti hanno riscoperto il piacere di raggiungere le piccole realtà è anche per Ottone è stata una stagione all’insegna del turismo: per tutta l’estate tutto il territorio del Comune è stato invaso non solo da chi possiede una casa di villeggiatura, ma anche da persone provenienti dalle province limitrofe e oltre. Ottone questa estate ha offerto svago, divertimento e cultura, soprattutto con l’attività della Proloco che, insieme e con l’appoggio dell’Amministrazione Comunale, ha organizzato eventi, presentazione di libri, spettacoli, cene, escursioni e concerti.

Ogni evento si è svolto nel rispetto delle regole anti-COVID e della sicurezza in generale.