Anche Piacenza al Francigena Festival di Fidenza

C’era anche Piacenza, al convegno inaugurale del Francigena Festival di Fidenza, al debutto venerdì 17 settembre. Territori in dialogo sul tema “La Via Francigena in cammino verso l’Unesco”, per un confronto sulla candidatura dell’antica traccia dei pellegrini a patrimonio mondiale dell’umanità.

A rappresentare l’Amministrazione comunale, il consigliere Sergio Pecorara: “Sempre più spesso – sottolinea – la nostra città è al centro degli itinerari che i pellegrini contemporanei, seguendo le orme del passato, percorrono per raggiungere Roma, spingendosi talora sino a Santa Maria di Leuca. Il cammino permette un’esperienza di forte spiritualità e riflessione personale, ma oggi più che mai è anche un simbolo potente per testimoniare solidarietà o sostenere una causa di valenza sociale. E’ fondamentale che i Comuni e tutte le realtà istituzionali coinvolte nella valorizzazione e nella tutela della Via Francigena lavorino insieme per promuovere un patrimonio culturale, religioso e naturalistico che richiama e risponde alle esigenze di un turismo lento, esperienziale, mai fine a se stesso, anche al fine di migliorare le strutture ricettive e offrire servizi sempre più adeguati”.