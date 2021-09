Aperte le iscrizioni ai corsi della Scuola di Musica del Coro Farnesiano

Come ogni anno riaprono le iscrizioni ai corsi di musica della Scuola del Coro Farnesiano di Piacenza, realtà artistica e di formazione musicale di eccellenza diretta dal Maestro Mario Pigazzini che da oltre 40 anni avvicina e prepara bambini e bambine e più in generale chiunque sia interessato alla musica e al canto corale.

Promuovere e diffondere la cultura musicale è sempre stato l’intento del Coro Farnesiano e la sua scuola, sia attraverso la didattica, consentendo la fruizione di un serio e qualificato insegnamento musicale, sia tramite la creazione e l’organizzazione di eventi musicali stimolanti per allievi, coristi e pubblico. A partire quindi dall’11 ottobre, prenderanno avvio tutti i corsi di musica per bambini e adulti. Le attività – viene evidenziato – verranno condotte “assicurando la completa sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid”. Si inizierà con il Corso per bambini nati nell’anno 2015 o comunque per bambini che nell’anno scolastico 2021/22 frequentano la prima classe della Scuola Elementare. La finalità del corso è quella di portare i bambini alla padronanza degli elementi fondamentali del linguaggio musicale attraverso il gioco, attività motorie, mentali, grafiche e vocali. Il corso si terrà ogni lunedì e giovedì dalle ore 17 alle 18.

Giovedì 14 ottobre invece, comincerà il Corso per bambini di 5 anni che nell’anno scolastico 2021/22 frequentano l’ultimo anno della Scuola Materna. Il corso, in programma tutti i giovedì dalle 16 alle 16:45, intende offrire ai bambini un’esperienza musicale maturata attraverso attività psicomotorie e ludiche. Infine, martedì 19 ottobre alle ore 19 prenderà il via il Corso di Lettura musicale per Adulti rivolto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della musica e acquisire gli elementi fondamentali del metodo “Goitre”, la padronanza della lettura musicale e una consapevolezza tecnica adeguata per un corretto utilizzo della voce.

La partecipazione al corso è indispensabile per chi volesse entrare successivamente a far parte della formazione corale. Il corso si terrà ogni martedì dalle ore 19 alle ore 20.30, per l’accesso alla sede del coro è indispensabile essere in possesso di Green Pass.

La scuola del Coro Farnesiano è “Scuola di musica riconosciuta per l’anno scolastico 2021/2022 con determinazione n. 7824 del 30.04.2021 del Responsabile del Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia -Romagna, di cui alla DGR n. 2254/2009 e successive modificazioni.” Tutti i corsi si svolgeranno presso la sede di via Stradella, 43 a Piacenza. Per ulteriori informazioni: info@corofarnesiano.it, 3392238771, www.corofarnesiano.it.