Appennino Festival, doppio appuntamento musicale stasera e il 2 ottobre

È un viaggio interessante quello che l’Appennino Festival propone oggi, giovedì 30 settembre, e sabato 2 ottobre. I concerti, organizzati con Domus Justinae e con la collaborazione di CoolTour, rientrano nel programma dei “Pellegrinaggi musicali urbani” del Comune di Piacenza.

Stasera, alle 21, nel Duomo di Piacenza, è in programma il concerto “Candida rosa et vermiglia. Devozione mariana e francescana nel Laudario di Cortona”. A esibirsi saranno Andrea Groppi ed Eugenia Delbue come voci recitanti, l’arpista Sara Pavesi e il gruppo vocale “Le Rose e le Viole” diretto da Maddalena Scagnelli: il concerto alternerà una selezione di letture dantesche e l’esecuzione di alcuni brani tratti dal Laudario di Cortona e dall’Antifonario di Bobbio.

Sabato 2 alle 18.30 nel porticato di Sant’Antonino si esibiranno i violisti Pietro Scalvini e Ilaria Negrotti: Scalvini è stato allievo con il Quartetto di Fiesole di Piero Farulli e collabora come prima viola con la Filarmonica dell’Opera Italiana “Bruno Bartoletti”, l’Orchestra Toscanini di Parma, l’ORT di Firenze, l’Orchestra del Teatro Regio di Parma, I Virtuosi Italiani, l’Orchestra Internazionale d’Italia, l’OFI, l’Euroensamble. Nel concerto proporrà una silloge di brani di Corette, Haydn e Stamitz. Sempre il 2, alle 20.45 ai porticati di San Sisto, protagoniste saranno le cornamuse di Carlo Gandolfi con il gruppo vocale e strumentale “Le rose e le viole” in un concerto dedicato ai “Suoni di bordone. Brani e danze delle tradizioni europee”.