Armi nel carcere di Frosinone, Tagliaferri (FdI) “Intensificare i controlli a Le Novate”

“Leggere sul giornale che nel carcere di Frosinone circolano armi da fuoco tra i detenuti è sconcertante e mette paura”.

Lo afferma Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia. “Nell’esprimere tutta la vicinanze alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria che ogni giorno rischiano la vita per la sicurezza di tutti noi, chiediamo urgentemente che la Regione Emilia-Romagna chiede al Governo maggiori controlli nel carcere “Le Novate” di Piacenza per escludere fenomeni come quelli di Frosinone. Servono più agenti e più sostegno alla loro attività di controllo”.