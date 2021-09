Arrestato a Lugagnano l’ultimo latitante dell’operazione ‘Dirham’, messa a segno lo scorso gennaio dai carabinieri del comando provinciale e della compagnia di Bobbio, con lo lo smantellamento di una rete di spaccio.

A finire in manette in 37enne, nato a Fiorenzuola d’Arda, con precedenti penali. L’uomo, arrestato dai militari della stazione di Lugagnano, mancava all’appello quando, l’8 gennaio 2021, erano state eseguite le ordinanze dell’operazione condotta dall’Arma. A suo carico pendeva un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Piacenza, poiché ritenuto responsabile di traffico e detenzione illecita, in concorso, di sostanze stupefacenti. Lo scorso 8 gennaio erano state eseguite 17 misure cautelari nei confronti di 4 cittadini italiani e 13 cittadini stranieri. Più precisamente 8 custodie cautelari in carcere, 5 arresti domiciliari, 2 obblighi di presentazione alla P.G. e 2 divieti di dimora nella provincia di Piacenza.

Gli accertamenti, iniziati nel 2019, avevano permesso individuare alcuni gruppi di spacciatori marocchini e italiani, che si rifornivano di considerevoli quantità di stupefacente dall’hinterland milanese, pavese e bergamasco, per poi cederlo, sempre in diversi contesti territoriali, soprattutto nella provincia di Pavia e Piacenza a soggetti che a loro volta lo distribuivano a molteplici assuntori. Il 19 gennaio, ad Albenga in provincia di Savona era stato fermato e bloccato un altro latitante, un 30enne nato in Marocco irregolare sul territorio italiano, sfuggito ai militari il giorno dell’esecuzione delle ordinanze,

Ieri è toccato al 37enne, fermato dai carabinieri di Lugagnano Val d’Arda. I militari erano stati avvisati del fatto che probabilmente l’uomo sarebbe rientrato dalla Spagna per fare ritorno presso la propria dimora a Lugagnano: hanno così monitorato costantemente per alcuni giorni la sua abitazione e nel pomeriggio del 2 settembre, una volta individuato, lo hanno fermato e portato in caserma. Al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale “Le Novate” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.