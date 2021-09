Arriva la Festa da Steimbar, le modifiche alla viabilità

Da venerdì 10 a martedì 14 settembre si terrà la 45esima Festa di settembre, appuntamento tradizionale della Parrocchia di San Giuseppe Operaio a Piacenza Ci sarà la possibilità di cenare tutte le sere e anche la domenica a pranzo. Sabato 11 alle 18,30 la messa sarà celebrata all’aperto nel campo antistante la chiesa.

MODIFICHE ALLA VIABILITA’ – Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’edizione 2021 della “Festa da Steimbar”, dalle ore 18 alle ore 24 nelle giornate della manifestazione ovvero da venerdì 10 a martedì 14 settembre, nel tratto di via Arata compreso fra l’intersezione formata con via Ottolenghi e il civico 32, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posto auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno, in relazione alle fasi della manifestazione, percorrere, con la massima cautela, i tratti interessati dal divieto).