“Arte e Fede”: in arrivo un corso di storia dell’arte online

Il Museo Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e CoolTour s.c. propongono a partire da lunedì 27 settembre il corso di storia dell’arte online “Arte e Fede”, un viaggio interattivo dall’arte antica a quella contemporanea per comprendere stili e opere, ma soprattutto per cogliere l’evolversi di quel rapporto continuo con la fede e la spiritualità.

In un percorso a quattro tappe (arte antica – arte medievale – arte rinascimentale – arte moderna e contemporanea) attraverso le diverse forme d’arte (pittura, scultura, architettura e arti minori) si indagheranno e confronteranno le opere per riconnetterle al proprio tempo e individuare i riflessi di quella “maturazione” spirituale, filosofica e dunque liturgica dell’epoca, mirando inoltre alla corretta lettura e ricostruzione dell’opera nel proprio contesto originario, in stretta connessione con la liturgia. Oltre a lezioni interattive, il programma include piccoli laboratori e attività integrative, utili a un approccio più diretto e a una lettura critica delle opere d’arte.

Il corso prevede 4 moduli cumulabili da 12 ore ciascuno (arte antica – arte medievale – arte rinascimentale -arte moderna e contemporanea) a partire dal 27 settembre 2021, con lezioni bisettimanali, il lunedì e venerdì. Sarà attivato a raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; i partecipanti avranno diritto alla riduzione sui biglietti d’ingresso al Museo Kronos, Museo dell’Abbazia e Museo Collezione Mazzolini di Bobbio. Per informazioni su contenuti, organizzazione e costi contattare cattedralepiacenza@gmail.com o 331 4606435.