Aurora Mantovani (VO2 Team Pink) d’argento al campionato italiano Derny

Secondo posto tricolore per Aurora Mantovani, portacolori del VO2 Team Pink sul podio mercoledì sera, 1 settembre, al campionato italiano Derny al velodromo di Pordenone. Guidata dal pacer Marco Cannone, la giovane “panterina” classe 2002 ha centrato la medaglia d’argento nella prova per Donne Elite vinta da Martina Alzini (pacer Christian Dagnoni), mentre il podio è stato completato dalla romagnola Sofia Collinelli (pacer Luca Celante), terza.

“Sono molto contenta – le parole di Aurora, milanese di Sedriano e al suo primo anno tra le “grandi”- per questo podio tricolore in una disciplina spettacolare e affascinante come il Derny. Questa medaglia d’argento è sicuramente fonte di soddisfazione e ripaga i sacrifici della stagione su pista in aggiunta a quella su strada. Ringrazio molto anche Marco Cannone, che mi ha guidato perfettamente nella gara”.

Risultati

Campionato italiano Derny Donne Elite: 1° Martina Alzini (Valcar-Travel & Service) con il pacer Christian Dagnoni, 2° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink) con il pacer Marco Cannone, 3° Sofia Collinelli (Aromitalia Basso Bikes Vaiano) con il pacer Luca Celante.

Nella foto, Aurora Mantovani (VO2 Team Pink) sul podio al campionato italiano Derny