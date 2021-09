Auto contro moto a Roveleto di Cadeo, due feriti

Incidente alle porte di Roveleto di Cadeo nel tardo pomeriggio di domenica, una Moto Ducati si è scontrata frontalmente con una Skoda per ragioni ancora in via di accertamento, all’incrocio di Strada della Chiusa con Strada della Podesteria.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’auto infermieristica di Roveleto, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Fiorenzuola e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore. Il bilancio è di due feriti, i due in sella alla moto trasportati in ospedale in condizioni serie ma non in pericolo di vita, un coppia di 41 e 49 anni, mentre l’uomo alla guida della vettura è rimasto leggermente contuso.

Per i rilievi sono arrivati sul posto i carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola mentre per la messa in sicurezza i vigili del fuoco.