Auto esce di strada e si ribalta nel canale, anziano ferito

Sono serie le condizioni di un anziano rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte del 20 settembre lungo la strada comunale di Muradello, a Pontenure, nei pressi dell’incrocio con la strada per Albiano.



L’uomo, di 81 anni, era alla guida di una Fiat Bravo uscita di strada per cause in corso di accertamento e finita ruote all’aria nel canale a lato della carreggiata. È stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa di Rovereto di Cadeo e l’auto infermieristica. Estratto dalle lamiere della vettura grazie all’intervento di una squadra dei vigili del fuoco, è stato affidato alle cure dei sanitari che lo hanno trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Piacenza. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Piacenza.