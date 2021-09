Auto fuori strada a Caratta di Gossolengo, due feriti

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 del 19 settembre. A bordo dell’auto, una Mitsubishi una coppia, marito e moglie di 78 anni. Sul posto l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Rivergaro, l’auto infermieristica del 118 per i soccorsi, mentre per mettere in sicurezza l’auto sono intervenuti i vigili del fuoco. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri del nucleo Radiomobile di Bobbio.

I due anziani sono stati trasportati in Pronto Soccorso per accertamenti.