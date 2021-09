Autoarticolato si ribalta in autostrada: conducente illeso

Incidente nella prima mattinata del 3 settembre in autostrada.

Poco dopo le 9, nel tratto dell’A21 tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest, per cause in corso di accertamento, un grosso autoarticolato si è ribaltato finendo parzialmente fuori dalla carreggiata.

Immediatamente sono entrati in azione i soccorsi: sul posto la Croce Rossa di San Nicolò e una squadra di Vigili del Fuoco intervenuta da Castel San Giovanni.

Fortunatamente, in seguito al sinistro, il conducente del mezzo è rimasto illeso ed ha rifiuto il trasporto in Pronto Soccorso. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e regolare la viabilità, sul luogo dell’incidente anche la Polizia Stradale di Alessandria Ovest e i mezzi Satap (Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza).