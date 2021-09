Bakery Basket Piacenza, iniziano le amichevoli in vista della Supercoppa

Entra nel vivo la pre-season 2021/22 della Bakery Basket Piacenza che, dopo la gara amichevole prevista per Sabato 4 settembre alle 17.30 in casa dell’Urania Milano, per la prima volta in questa stagione scenderà in campo tra le mura amiche del PalaBakery.

Appuntamento mercoledì 8 settembre, palla a due alle ore 18, per il test contro l’Agribertocchi Orzinuovi (formazione inserita nello stesso girone dei biancorossi nel campionato di Serie A2 Old Wild West). Per questo appuntamento il PalaBakery sarà aperto al pubblico, con ingresso gratuito, in ottemperanza di tutte le disposizioni delle Autorità competenti atte a evitare il contagio da Covid-19. In considerazione della riduzione dei posti a sedere e delle normative in vigore anche sul distanziamento saranno disponibili 700 posti a sedere pari al 35% della capienza totale.

L’accesso al palazzetto sarà consentito esibendo all’ingresso il “Green Pass” o la certificazione di un tampone negativo.