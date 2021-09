Bakery tiene botta per tre quarti, Cantù scappa nel finale (59-85)

Dopo un agguerrito derby conclusosi con la vittoria per la Bakery Piacenza, la compagine

piacentina si trova di fronte la Pallacanestro Cantù, retrocessa dalla serie A1.

In questa sfida, valevole per il secondo turno del mini girone di qualificazione alla fase finale

di Supercoppa, la squadra di casa proverà a confermare le note positive emerse nelle prime

uscite stagionali, contro una Cantù desiderosa di rivincita dopo la pesante sconfitta con Blu

Basket Treviglio.

Coach Campanella schiera Bonacini, Raivio, Lucarelli, Donzelli, Morse, Sodini risponde con

Johnson, Allen, Severini, Da Ros, Bayehe.

Parte forte Cantù con un bel fade away di Da Ros al quale risponde sul fronte offensivo

Anthony Morse. Dopo 5 minuti di gioco, segnati da tanta intensità da entrambi i lati, il

tabellone recita 7-11 per Cantù; grande inchiodata di Lucarelli e il duo Raivio-Morse

permettono alla Bakery di accorciare fino al 13-19. Un canestro di Nikolic chiude il primo

quarto sul 13-21 per gli ospiti; ritmi da campionato vero e nulla a che vedere con la scorsa

partita, dove entrambe le squadre si erano studiate per larghi tratti della partita.

I secondi dieci minuti di gioco si aprono con un 2/2 dalla lunetta per Sacchettini ma Cantù si

fa trovare pronta con Bucarelli che punisce dall’angolo. La premiata ditta Raivio-Morse

conferma l’intesa vincente e permette alla Bakery di accorciare sul -6; dalla sua Cantù può

vantare una panchina molto profonda che, guidata da Nikolic e Bucarelli, permette agli ospiti

di allungare fino al 22-31. Da segnalare purtroppo l’assenza forzata di Donzelli, fermato nei

primi minuti di gioco da un fastidio al piede; la sua mancanza viene sapientemente colmata

da Riccardo Chinellato che porta una buona dose di intensità a rimbalzo e sul fronte

difensivo. Una gran bella Bakery fa girare la palla in maniera eccellente, trovando canestri

comodi da sotto che permettono ai biancorossi di chiudere il parziale a sole 6 distanze, 32-

38.

Mini parziale di 4-0 per i canturini che provano l’allungo ma Raivio si infiamma e ricuce il

distacco, già 12 i punti per l’americano. Avvio di quarto targato Cantù che tocca le 12

lunghezze di distacco ma finalmente accende i motori il play Davide Bonacini che con due

sottomani mancini riaccende l’entusiasmo dei suoi compagni e dei numerosi tifosi piacentini

occorsi a sostenere la squadra. Gli ospiti non ci stanno, sale in cattedra Robert Johnson,

che guida i suoi fino al 47-58, 13 i punti personali per lui.

Come visto nel quarto precedente lo scossone iniziale arriva dai canturini, parziale di 7-1 per

loro che costringe coach Campanella a interrompere il gioco. Il timeout non porta gli effetti

sperati e Cantù fugge via sul 52-69; al momento poco da recriminare ai biancorossi che

stanno lottando su tutti i possessi, bravi gli ospiti a segnare anche diversi tiri forzati. Come

spesso accade, la carica emotiva per i biancorossi arriva da Michael Sacchettini che taglia

fuori abilmente il suo uomo e appoggia subendo il fallo. Due tiri da tre punti di Johnson e

Allen spengono definitivamente le speranze piacentine, facendo toccare il massimo

vantaggio per gli ospiti, +24.

Gli ultimi secondi scorrono via senza particolari degni di nota,

59-85 per Cantù che con un’intensità di categoria superiore si porta a casa questa vittoria.

Coach Campanella avrà sicuramente preso nota di cosa non ha funzionato in questa partita

e cercherà di resettare la testa dei ragazzi in vista della decisiva partita con Treviglio in programma domenica. Visti gli impegni ravvicinati sarà fondamentale il pieno recupero fisico

e mentale di tutti quanti, compreso Donzelli che non ha più fatto rientro in campo.

BAKERY PIACENZA: Bonacini 11, Lucarelli, Raivio 17, Donzelli, Morse 16, Sacchettini 8,

Chinellato 3, Czumbel, El Agbani, Perin 4, Del Bono ne.

Allenatore: Federico Campanella

PALLACANESTRO CANTU’: Stefanelli, Sergio 7, Johnson 18, Nikolic 21, Boev, Moscatelli,

Da Ros 6, Bucarelli 6, Bayehe 13, Allen 12, Severini 2, Bresolin ne.

Allenatore: Marco Sodini

Parziali: 13-21; 32-38; 47-58; 59-85.