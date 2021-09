Bakery verso l’esordio in A2 sul campo dell’Urania Milano. Biglietti in vendita dal 1 ottobre

Inizia la stagione 2021/2022 in serie A2 per la Bakery Piacenza: l’esordio sarà domenica 3 ottobre alle ore 18 in casa dell’Urania Milano.

La Bakery arriva a questo appuntamento con carica e motivazione, per tutti i tifosi che vorranno seguire la squadra in trasferta per la prima partita di campionato saranno acquistabili i biglietti dal 1° ottobre su VivaTicket al link: https://uraniabasket.it/ticketing/. I prezzi per il settore ospiti all’Allianz Cloud di Milano sono di 10 euro (biglietto intero) e di 5 euro per il ridotto riservato agli Under 18 (nati dal 2003). Alla conferenza stampa prepartita, venerdì 1 ottobre alle ore 19.30 in diretta sui canali Facebook e Youtube della società, saranno presenti coach Federico Campanella ed il capitano Marco Perin.