Bando per “Assistente in politiche del lavoro”, 9 i posti a Piacenza

Si terrà martedì 5 ottobre, dalle 17 e 30 alle 18 e 30 presso l’aula didattica di Spazio 2 in via XXIV Maggio 51, l’incontro di presentazione del bando di concorso promosso dall’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia Romagna, per la selezione di giovani diplomati di età compresa tra i 18 e i 32 anni.

Nove posti, tra gli 85 complessivi destinati all’intero territorio regionale per nuove figure di “Assistente in politiche del lavoro”, categoria C, saranno distribuiti tra le sedi di Piacenza, Fiorenzuola e Castelsangiovanni, con inserimento tramite contratto di formazione e lavoro della durata di 10 mesi, convertibile – al termine di tale periodo – a tempo indeterminato.

Il Centro di aggregazione Spazio 2 organizza l’incontro offrendo, ai partecipanti, la possibilità di fare domande e chiedere approfondimenti a un funzionario della sede di Piacenza dell’Agenzia regionale per il Lavoro.

Per ragioni organizzative legate alla capienza della sala, che non può superare le 20 persone, gli interessati dovranno comunicare la propria presenza entro e non oltre lunedì 4 ottobre, scrivendo a gabriele.galato@asp-piacenza.it .