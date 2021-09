Bando per l’assegnazione di 8 posteggi nel mercato rionale di via Alberici

E’ online, sul sito www.comune.piacenza.it, il bando per la formazione delle graduatorie relative alle assegnazioni, in concessione decennale, dei posteggi liberi presso il mercato rionale di via Alberici, con conseguente autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica.

Le domande di partecipazione – redatte seguendo le indicazioni esplicitate nel bando – dovranno pervenire entro il 25 ottobre prossimo, esclusivamente tramite il modulo apposito da richiedere all’ufficio comunale Suap in via Scalabrini 11, telefonando allo 0523-492293 o scrivendo a natalia.binelli@comune.piacenza.it. La richiesta compilata e corredata della documentazione necessaria, su cui sarà necessario apporre la marca da bollo da 16 euro, potrà essere inviata tramite Pec all’indirizzo suap@cert.comune.piacenza.it , spedita via raccomandata con ricevuta di ritorno o depositata a mano al Protocollo Suap in via Scalabrini 11, o consegnata direttamente presso gli Sportelli Polifunzionali Quic in viale Beverora.

I posteggi attualmente liberi sono otto, di cui 5 destinati alla vendita di generi alimentari, 2 per i prodotti non alimentari e il restante di tipologia mista.