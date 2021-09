“Base Grande 13”, Paola Chimisso presenta il suo libro a Gossolengo

Venerdì 3 settembre, alle ore 21, la Biblioteca Comunale Paolo Boiardi di Gossolengo promuove l’incontro con l’autrice Paola Chimisso che presenterà il suo primo romanzo BASE GRANDE 13 (Augh! Edizioni). Un’occasione importante – come sottolineano il sindaco Andrea Balestrieri e l’Assessore alla cultura Sabrina Inzani – per tornare a parlare in presenza di libri, storie e letteratura dando voce a una scrittrice del nostro territorio nata a Piacenza, laureata in Filosofia, ma di professione infermiera strumentista in chirurgia generale presso l’ospedale “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza.

Il romanzo narra la storia di tre amici le cui vicende vengono scandite dagli eventi che animano una sala operatoria: le tensioni, le emergenze, le pause rubate tra un’operazione e l’altra. Attraverso la voce e lo sguardo dell’Io narrante il lettore è condotto nell’ambiente ospedaliero descritto con grande dovizia di particolari ma anche con una giusta dose di ironia facendo così emergere un “mondo” stimolante e affascinante seppur a tratti duro e feroce. Chirurghi e colleghi infermieri tra scambi irriverenti, malintesi e riappacificazioni animano le giornate della protagonista Valentina una strumentista in chirurgia proprio come l’autrice del romanzo. A sconvolgere abitudini e prassi di vita consolidate arriverà improvvisa la furia del Covid: la pandemia viene descritta nella parte finale del romanzo riportando a galla nel lettore i terribili mesi vissuti dall’ospedale cittadino e, con esso, l’intera provincia di Piacenza. Paola Chimisso, che da più di vent’anni lavora nell’Ospedale cittadino, ha collaborato, fra l’altro, alla gestione di diversi incontri formativi rivolti al personale sanitario. In questi lunghi anni di lavoro sul campo ha potuto così raccogliere, vivendole spesso in prima persona, una grande quantità di situazioni da trasformare poi in materia narrativa.

A moderare l’incontro sarà presente la bibliotecaria Cinzia Cassinari che dialogherà con la scrittrice mettendo a fuoco le motivazioni della nascita del libro e, soprattutto, svelando al pubblico cosa rappresenti nel linguaggio ospedaliero “la Base Grande 13”. Alla serata parteciperà anche Fabiana Manca di Librerie.Coop Piacenza. L’incontro, libero e gratuito, si terrà all’aperto al Parco Alessandro Poli (accanto alla Biblioteca). In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà negli spazi interni della biblioteca: in questo caso l’accesso sarà subordinato, per le persone di età superiore ai 12 anni, al possesso del certificato verde (Green Pass) come da disposizioni legislative vigenti.

Per informazioni:

Biblioteca Comunale Paolo Boiardi di Gossolengo

Via XXV Aprile, 4 – Gossolengo (Pc)

Tel: 0523770136; biblioteca@comune.gossolengo.pc.it