Baseball, l’Under 12 del Piacenza vittorioso a Parma: domenica la finale zona ovest Emilia

Missione compiuta per i piccoli Under 12 del Piacenza, che vincendo a Parma contro la Crocetta B (19-3) si sono aggiudicati il primato nel loro girone di Coppa Emilia-Romagna.

Domenica i biancorossi sono attesi dal concentramento a tre di Colorno (Parma) contro le vincenti degli altri due gironi della zona regionale Ovest. Solo la vincente accederà alla Final3 per il titolo regionale. Questo il programma della giornata: si comincia alle 9,30 con Crocetta Shark Parma-Poviglio, alle 12,30 Poviglio-Piacenza ed alle 15,30 Piacenza-Crocetta Shark. Favori del pronostico tutti per i parmensi che già in campionato si sono rivelati la bestia nera per il Piacenza, costretto al secondo posto a causa delle sconfitte rimediate negli scontri diretti con i forti ducali. Diversamente dal campionato stavolta ci sarà l’incognita di dover giocare due partite nella stessa giornata con quindi la necessità di dover utilizzare un numero maggiore di lanciatori. Resta da verificare quanto questo fattore finirà eventualmente per incidere sui valori in campo.

Tornando all’ultimo successo biancorosso questo il dettaglio della partita con la formazione schierata dal coach Bertonazzi:

PIACENZA 4-3-4-4-4 19 CROCETTA B 1-0-0-1-1 3

Formazione: Chalas, Agosti, Travaini, Riviera, Achlli, Milani, Piana, Quartieri, Mandas (Bertonazzi).