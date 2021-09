Bene il test contro Soresina per Pallavolo San Giorgio

Pallavolo Sangiorgio-Teorema Soresina 4-0 (25-21, 25-20, 25-22, 25-21)

La Pallavolo Sangiorgio supera 4-0 Soresina (serie C) nel primo test congiunti. Positiva la prima uscita stagionale per la formazione piacentina di coach Matteo Capra, in vista del suo terzo campionato consecutivo in serie B2 (girone G). Primo test anche per la serie D Prefabbricati Valtidone.

Ieri pomeriggio (sabato 18 settembre), Diana Marc sono scese in campo per la prima volta in precampionato al palazzetto dello sport di Sangiorgio Picentino, la squadra di coach Capra ha affrontato il K Volley Teorema Soresina (squadra di serie C lombarda) nel primo allenamento congiunto stagionale, vincendo per 4-0 (25-21, 25-20, 25-22, 25-21).

Nel set di apertura la Pallavolo Sangiorgio è scesa in campo con Salimbeni a formare la diagonale con Hodzic, Marc e Tonini in posto 4, centrali Zoppi e Molinari, Tacchini libero. Nel corso dell’allenamento congiunto coach Capra ha fatto ruotare tutto il roster, cogliendo spunti importanti per le proseguimento del precampionato.

“L’allenamento è stato positivo – spiega il presidente Giuseppe Vincini -. Ovviamente alcune cose sono da migliorare ma è normale a questo punto della stagione, abbiamo appena cominciato a lavorare con la palla. Possiamo solo migliorare, tutte le ragazze si sono impegnate,manca ancora un bel po’di tempo prima che inizi il campionato ma il prossimo banco di prova al torneo Taverna sarà un nuova tappa di crescita”.

I prossimi impegni vedranno la Pallavolo Sangiorgio disputare nel prossimo fine settimana (sabato 25 e domenica 26) il quadrangolare Torneo Taverna-Arci Crema Nuova (edizione numero 39) al PalaCoim di Offanengo, provincia di Cremona. La semfiinale, fissata per sabato 25 settembre alle 17 presso l’impianto di via Tirone, contro il Volley 2.0 Crema, neopromossa in B1. Il roster delle partecipanti è completato dalla Chromavis Abo Offanengo (B1) e Cr Transport Ripalta Cremasca (B2).

Venerdì sera è scesa in campo la formazione di serie D, targata Prefabbricati Valtidone, contro il Team 03. L’allenamento congiunto si è chiuso 2-2. “Si é visto a tratti la volontà della squadra di mettere in pratica le cose su cui stiamo lavorando” spiega coach Danilo Dal Monte.

Pallavolo Sangiorgio: Salimbeni, Perini, Hodzic, Marc, D’Adamo, Molinari, Galelli, Zoppi, Tonini, Gilioli, Errico, Tacchini (L), Viaroli (L). Allenatore: Matteo Capra.