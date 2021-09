Tutti a Bettola ricordano il grande raduno delle “Giacche blu” degli anni Ottanta: centauri in sella alle potenti e rombanti moto avevano sfilato nel tratto abitato della strada del Cerro, in un concerto di suoni e colori. Poi, attraversando la grande piazza Colombo, si erano dati convegno all’allora Centro sportivo, sul Lungonure, tra musica, balli e l’enogastronomia tipica delle nostre valli.

Anche oggi, domenica 12 settembre, seppur in una scenografia meno suggestiva, oltre 500 motociclisti con le due ruote di tutti i modelli, di ogni potenza, dai variegati colori e provenienti da ogni dove, hanno vivacizzato la quinta edizione di “Bettola in moto”, il sodalizio presieduto da Davide Sartori che già, come la scorsa estate, ha provato, e con successo, a vincere lo spettro del Covid. “Nato come un piccolo raduno tra amici e appassionati – racconta il presidente Sartori -, Bettola in Moto è cresciuto anno dopo anno fino ad arrivare a questa quinta edizione, davvero riuscita. Se il trend di adesioni dovesse continuare saremo costretti a trovare una nuova location, ovviamente sempre a Bettola”.

L’atmosfera è quella scanzonata, di sensazione delle libertà, con la complicità del piacevole clima settembrino. Ritrovo nell’ampio spazio davanti alla vecchia stazione della littorina, dove stazionano banchetti con magliette e con fumanti piatti. Altri invece, dopo la sosta, hanno colto l’occasione per andare alla scoperta dell’alta Valnure e delle valli piacentine. E pure dei ristoranti.